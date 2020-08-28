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    İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu

    İki kişi ile birlikte uyuşturucu madde kullanması sonucu fenalaştığı ve o kişiler tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü öne sürülen genç kızın, bir hafta önce öldüğü aktarıldı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 08:53
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    İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu

    Dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi, İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi.

    Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÖMÜLDÜĞÜ YERİ BABASI SÖYLEDİ

    Soruşturma kapsamında L.Y., oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman (16) olduğu öğrenilen genç kızın Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömüldüğünü belirtti.

    İzmir de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu #1

    CESEDİ BULUNDU

    Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    UYUŞTURUCU SONRASI ÖLDÜ

    Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günü Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı.

    İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti.

    İzmir de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu #2

    1 METRELİK ÇUKURA KOYULDU

    Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü.

    Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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