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İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu

İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu

İki kişi ile birlikte uyuşturucu madde kullanması sonucu fenalaştığı ve o kişiler tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü öne sürülen genç kızın, bir hafta önce öldüğü aktarıldı.