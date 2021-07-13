Yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel Canpolat'a çarparak ölümüne neden olan ve serbest bırakılan sürücü Ercan Karacadağ'ın, o dakikalarda sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

16 yaşındaki Aysel Canpolat, 10 Temmuz günü İzmir'in Buca ilçesindeki Homeros Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptı.

Alışverişinin ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savrulurken, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER HASTANEYE KALDIRDI

Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İzmir'de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı VİDEO

GENÇ KIZ, KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

KAZA ANLARI, YAPTIĞI CANLI YAYINDA GÖRÜLDÜ

Yakalanan sürücünün, kaza anlarında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi. Karadağ'ın yaptığı canlı yayında, Canpolat'a çarpma anları da yer aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.