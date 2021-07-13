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    İzmir'de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı

    İzmir'de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı

    Yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel Canpolat'a çarparak ölümüne neden olan ve serbest bırakılan sürücü Ercan Karacadağ'ın, o dakikalarda sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:26
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    16 yaşındaki Aysel Canpolat, 10 Temmuz günü İzmir'in Buca ilçesindeki Homeros Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptı.

    Alışverişinin ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savrulurken, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı.

    ÇEVREDEKİLER HASTANEYE KALDIRDI

    Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    İzmir'de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı VİDEO

    İzmir de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı #1

    GENÇ KIZ, KURTARILAMADI

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.

    SÜRÜCÜ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

    İzmir de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı #2

    KAZA ANLARI, YAPTIĞI CANLI YAYINDA GÖRÜLDÜ

    Yakalanan sürücünün, kaza anlarında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi. Karadağ'ın yaptığı canlı yayında, Canpolat'a çarpma anları da yer aldı.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

    Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı #3

    İzmir de 16 yaşındaki kızı kazada öldüren sürücü, canlı yayın yaptı #4

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