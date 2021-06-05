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- İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- DHA
- 05.06.2021 - 08:33
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Haziran günü saat 07.40 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
YUNAN GÜÇLERİ İTTİ
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 göçmeni kurtardı.
17 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
2 bota alınarak kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.