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    İzmir'de 17 yaşındaki hırsızın kabarık suç dosyası

    Peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, zanlının 129 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 07:43
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 07:58
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    İzmir'de 17 yaşındaki hırsızın kabarık suç dosyası

    İzmir’in Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    129 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi.

    Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.’nin, 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilince ekipler plakayı takibe aldı.

    TUTUKLANDI

    Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı.

    Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

    İzmir de 17 yaşındaki hırsızın kabarık suç dosyası #1

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