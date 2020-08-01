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    İzmir'de 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan arama sonucu, 2 bin 250 kök Hint keneviri bulundu.
    • AA
    • 01.08.2020 - 14:26
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    İzmir'de 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Keltepe mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.

    2 BİN 250 KÖK HİNT KENEVİRİ

    Bölgedeki arama çalışmaları sonucunda 2 bin 250 kök Hint keneviri bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İzmir'de 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

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