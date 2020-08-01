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- İzmir'de 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'de 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan arama sonucu, 2 bin 250 kök Hint keneviri bulundu.
- AA
- 01.08.2020 - 14:26
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Keltepe mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.
2 BİN 250 KÖK HİNT KENEVİRİ
Bölgedeki arama çalışmaları sonucunda 2 bin 250 kök Hint keneviri bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.