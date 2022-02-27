Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
547.284
0.32%
BTXN Coin
38.19
-4.50%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi

    Bir evde çıkan yangında biri 24, diğeri 20 yaşındaki iki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
    • İHA
    • 27.02.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de 2 genç yangında can verdi

    Bugün saat 14.00 sıralarında İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    BİRİ 20, DİĞERİ 24 YAŞINDAYDI

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi VİDEO

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi #1

    YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi #2

    YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

    Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi #3

    İzmir’de 2 genç yangında can verdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Türkiye'nin konut yatırımında gözde şehirleri
    Emlak

    Türkiye'nin konut yatırımında gözde şehirleri

    Doğal antidepresan: Sarı kantaronun süper ötesi faydaları
    Sağlık

    Doğal antidepresan: Sarı kantaronun süper ötesi faydaları

    Görüş Bildir