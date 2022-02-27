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- İzmir’de 2 genç yangında can verdi
İzmir’de 2 genç yangında can verdi
- İHA
- 27.02.2022 - 17:58
- Güncelleme : 27.02.2022 - 18:06
Bugün saat 14.00 sıralarında İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
BİRİ 20, DİĞERİ 24 YAŞINDAYDI
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir’de 2 genç yangında can verdi VİDEO
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.