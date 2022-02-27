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İzmir’de 2 genç yangında can verdi

İzmir’de 2 genç yangında can verdi

Bir evde çıkan yangında biri 24, diğeri 20 yaşındaki iki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.