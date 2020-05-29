Dolar
6.8159
0.0616%
Euro
7.5563
0.1192%
Altın
1719.84
0.0791%
Borsa
105359.76
0%
G. Altın
376.805
0.1001%
Bitcoin
64787.74
1.1393%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    İzmir'de 2 kişi, tartışıkları şahsı 14 yerinden bıçakladı

    Bornova ilçesinde üç kişi arasında çıkan kavgada 14 yerinden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 05:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'de 2 kişi, tartışıkları şahsı 14 yerinden bıçakladı

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 855 sokakta, H.O. ve S.G. isimli iki kişi, Volkan Kaplan (38)’in evine geldi. Evinden çıkan Kaplan, iki şahıs ile tartışmaya başladı.

    14 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Volkan Kaplan, defalarca bıçaklandı. Vücudunun değişik bölgelerine 14 bıçak darbesi alan Volkan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İzmir’de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti -1

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kaplan ile tartıştığı ileri sürülen şüphelileri, suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İzmir’de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti -2

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Volkan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaplan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri Kaplan’ı S.G.’nin mi, yoksa H.O.’nun mu bıçakladığını araştırıyor.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Görüş Bildir