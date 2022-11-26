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    İzmir'de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama

    Mustafa Aksu ile amcasının oğlu Mutlu Aksu'nun sokakta yürürken pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşler Fahrettin A. ve Ömer Ali A. tutuklandı.
    • 26.11.2022 - 15:44
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    İzmir'de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta Mustafa Aksu ile amca oğlu Mutlu Aksu, sokakta yürürken, üzerlerine otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Şüpheliler ise bölgeden uzaklaştı.

    Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İki kuzen öldü

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, Mustafa ve Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi.

    Kuzenlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından kuzenlerin yakınlarına teslim edilen cenazeleri, toprağa verildi.

    İzmir de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama #1

    Aralarında husumet varmış

    Polis, olayla ilgili şüpheli olarak Fahrettin A. ve kardeşi Ömer Ali A.'yı gözaltına aldı. Fahrettin A.'nın teyzesinin oğlu olduğu öğrenilen M.Y.'nin, 2020 yılının Ağustos ayında, Mutlu Aksu'nun kardeşi ve Mustafa Aksu'nun ise amca oğlu olan Muhammed Mustafa Aksu'yu pusu kurarak öldürdüğü ve iki aile arasında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler Fahrettin A. ve Ömer Ali A.'nın, verdikleri ifadede, Aksu ailesiyle aralarında husumet bulunduğunu, zaman zaman tehdit edildiklerini söyledikleri öğrenildi.

    İki kardeş tutuklandı

    DHA'nın haberine göre kardeşler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İzmir de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama #2

    İzmir de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama #3

    İzmir de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama #4

    İzmir de 2 kuzeni öldüren 2 kardeşe tutuklama #5


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