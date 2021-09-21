İzmir’de, 2 pazar esnafının koronavirüs testi pozitif çıktı

Torbalı ilçesinde 2 pazar esnafının, koronavirüs testi pozitif olduğu halde tezgah açtıkları belirlendi. Para cezası verilen esnaflar eve gönderildi, ürünlerine el konuldu.

İzmir’in Torbalı ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, 20 Eylül günü ilçede kurulan pazar yerinde denetimler yaptı.

İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, iki pazar esnafının koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açıp satış yapan esnafların durumu, emniyet yetkililerine bildirildi.

Halk sağlığını tehlikeye atan şahıslar hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Ayrıca, tezgahlardaki ürünlere el konuldu.

VATANDAŞLARA TEST YAPTIRMA ÇAĞRISI

Esnaflara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası verilirken, pazardan alışveriş yapanlara test yaptırma çağrısında bulunuldu.

Koronavirüse yakalandığı halde pazara çıkan esnaflar, evlerine gönderildi.