Köpeği ölen Murat Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Ata Mahallesi'nde yaşayan Murat Turan ve ailesine ait bahçeye giren İlhami Küçük isimli vatandaşın 2 pitbull cinsi köpeği, Leo ismini verdikleri köpeğe saldırdı.

Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Dalar bunun üzerine kayınpederi Turan'a haber verirken, bahçeye gelen Turan köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeğin altında kalan Turan'ı eşi kurtarırken, Nazar ismini verdikleri kedi yine saldırıda yaralandı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi olurken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, 2 pitbull cinsi köpeğin bahçeye girip Leo'yu öldürdükleri, Murat Turan'a saldırdıkları ve eşinin Turan'ı kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

İzmir'de 2 pitpull saldırdıkları köpeği öldürdü VİDEO

KÖPEKLERİN SALDIRISINI KABUL ETMEDİ

Suç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı. Duruşmada söz verilen Küçük, "Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum.

Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim." dedi. Turan mahkemede şikayetini yineledi.

Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

"KOMŞUYUZ ŞİKAYETÇİ OLMAYIN"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan, şunları söyledi:

"Ölen köpeğimi almaya gelmiştim. Arkamdan üzerime pitbull cinsi bir köpek atladı. Boğuşmaya başladık. Eşim o sırada beni kurtarabilmek için eline geçen her şeyi köpeğe attı. Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti. Onu bacağından yaraladı. Sesleri duyan ev sahipleri geldi.

'Komşuyuz, şikayetçi olmayın' dediler. Yanlışlıkla olmuştur düşüncesiyle önce şikayetçi olmadım. Ancak kameraları izledikten sonra bahçemde iki köpek olduğunu ve Leo'nun nasıl öldüğünü görünce şikayetçi oldum. O köpekler, başka zamanlarda da burada başıboş bir şekilde geziyordu."





"LEO BİZİM EVLADIMIZ GİBİYDİ"

Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım.

Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.