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    İzmir’de 2 tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

    Jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sırasında 2 kişi gözaltına alınırken, eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:33
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    İzmir’de 2 tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe aldı.

    Ardından da operasyon için düğmeye bastı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Atatürk Mahallesi Pamucak mevkisinde durdurulan 2 otomobilde 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

    MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLDİ

    C.Ç. ve S.B. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir’de 2 tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı #1

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