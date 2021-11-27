İzmir'de 2 tekne alabora oldu, balıkçılar önlem aldı

Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı. Yaşan bu olumsuz durum sonrası balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti.

İzmir'n Seferihisar ilçesi Sığacık mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına balıkçılara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle denizde, büyük çağlı dalgalar oluştu.

TEKNELER GÜVENLİ BÖLGELERE ÇEKİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile bağlı tekneler su aldı. 2 tekne alabora oldu, 4 tekne ise hasar gördü.

Sağanak ve fırtınanın neden olduğu zarar, sabah ortaya çıktı. Batan ve hasar gören teknelerin yanı sıra küçük bir iskelenin parçalanıp battığı belirlendi.

Sabah sahile gelenler, alabora olan ve hasar gören teknelerini bölgeden kaldırdı. Bazı amatör balıkçılar ise teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.