İzmir'de 2 trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Trafiği tehlikeye soktuğu anları sosyal medya hesabında paylaşan iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konularak cezai işlem uygulandı.

İzmir'de iki trafik magandası sürücü trafiği tehlikeye attıkları anları sosyal medya hesaplarına yükledi.

Otomobiliyle seyir halindeki sürücü ayağını camdan çıkararak araç sürdü. Ardından trafikte makas atan iki sürücü sosyal medyada paylaşımlarıyla kimliklerini ele verdi.

Sol ön camdan bacağını çıkartarak araç kullandı

İlk görüntüde sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ayağını sol ön camdan çıkartarak araç kullandığı görülürken, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde sürücünün Ö.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de trafiği tehlikeye sokan magandalar VİDEO



Makas atarak trafiği tehlikeye soktular

İkinci görüntüde de sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde birbiri ardına şerit değiştirdiği ve tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü.

Yine Siber SuçlarlaMücadele polisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda sürücünün kimliğinin M.B. olduğu belirlendi. M.B.'ye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, şüpheli adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.