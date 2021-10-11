İzmir'de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü 

İzmir'in Buca ilçesinde, Mahsun Aslan (30), tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı.

Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.

Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ZANLILARLA ARKADAŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.