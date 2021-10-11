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- İzmir'de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü
- DHA
- 11.10.2021 - 05:31
İzmir'in Buca ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı.
Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü.
Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.
Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU
Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
ZANLILARLA ARKADAŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.