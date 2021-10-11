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    İzmir'de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü 

    İzmir'in Buca ilçesinde, Mahsun Aslan (30), tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 05:31
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    İzmir'de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü 

     

    İzmir'in Buca ilçesinde,  evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı.

    Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

    Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

    Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    İzmir de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü  #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.

    Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü  #2

    20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

    Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İzmir de 20 gün önce baba olan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü  #3

    ZANLILARLA ARKADAŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

     

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