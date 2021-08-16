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    İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

    14 ilçeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 bin 459 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:30
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    İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, 6-13 Ağustos'ta Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Kokuya duyarlı narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 459 kök Hint keneviri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 av tüfeği ve 23 fişek, 23 uyuşturucu hap ve 3 gram bonzai ele geçirildi.

    20 GÖZALTI

    Operasyonlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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