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- İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı
İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı
14 ilçeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 bin 459 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 16.08.2021 - 17:26
- Güncelleme : 16.08.2021 - 17:30
İzmir İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 6-13 Ağustos'ta Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
ELE GEÇİRİLENLER
Kokuya duyarlı narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 459 kök Hint keneviri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 av tüfeği ve 23 fişek, 23 uyuşturucu hap ve 3 gram bonzai ele geçirildi.
20 GÖZALTI
Operasyonlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.