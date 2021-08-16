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İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İzmir'de 20 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

14 ilçeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 bin 459 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.