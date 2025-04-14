İzmir'de 200 bin TL’lik ses sistemi çalan hırsız aynı gün yakalandı

İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Emre Başer'e ait otomobil, bir hırsız tarafından adeta talan edildi.

Arabayı gözüne kestiren A.Y. isimli hırsız, 11 Nisan günü önce aracın kaputunu zorlayarak açtı ardından otomobilin kablolarını keserek elektrik sistemini devre dışı bıraktı.

Şüpheli daha sonra tornavida ile ön kapısını zorlayarak içeri girdi.

ARAÇTAKİ TÜM SES SİSTEMİNİ ÇALDI

Araç içerisindeki oto teyp ve ön kısımdaki ses sistemini sökerek çalan A.Y., kısa bir süre sonra tekrar olay yerine dönerek arka koltukta bulunan bas sistemi ile bagaj kısmındaki hoparlörü de alarak kayıplara karıştı.

Sabah erken saatlerde aracının kapılarını açık gören ve ses sisteminin çalındığını fark eden Emre Başer, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucunda şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi.

24 SAAT İÇİNDE YAKALANIP TUTUKLANDI

Kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Y.’yi 24 saat dolmadan çalınan ses sistemiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜYÜK İHTİMALLE BENİ TAKİP EDEN BİRİYDİ"

O gün, arabasında korumalı alarm sistemi olmasına rağmen, yan komşusunun bebeği olduğundan dolayı uykusuz kalmaması için alarm sistemini ilk defa devreye almadığını belirten Emre Başer, "Büyük ihtimalle bu kişi beni takip eden biriydi. O gün beni takip ettiği için fırsat kollayıp geldi ve kabloları keserek elektrik sistemini devre dışı bıraktı. Hırsız, aracın kaput kısmından girerek tüm elektrik tesisatını kesiyor, sistemi iptal ediyor. Ardından sol kapının kilidini kırarak ve zarar vererek içeri giriyor.

Alarm devre dışı olduğu için biz de sesi duyamıyoruz. İlk olarak, dört parçalı hoparlör grubunu çalıyor. Bu parça vidalı olduğu için normalde sökülmesi zordur. Hırsız, bu parçaları çalıp karşıdaki tarlaya taşıyor. Sonrasında tekrar geliyor, bagajı zorlayarak içeri girip hoparlörü de alıp götürüyor." ifadelerini kullandı.

200 BİN TL ZARAR ETTİ

Aracını 165 bin TL’ye aldığını, yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemini ise 9 ayda, parça parça bir araya getirdiğini ekleyen Başer sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Olayın farkına sabah vardım. Uyandığımda bagaj açık haldeydi ve araca hırsız girdiğini anladım. Hemen emniyeti aradım. Sağ olsunlar, olay yeri inceleme ekipleri gelip parmak izi çalışması yaptı. Ardından beni karakola götürüp ifademi aldılar. Daha sonra Bozyaka Şube Müdürlüğü’nden ekipler gelerek hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

"YAKIN ÇEVREMDEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgili davrandılar ve 24 saat bile geçmeden şahsı yakalayıp cihazlarımı da buldular. Her ne kadar cihazlar bulunmuş olsa da aracımda kaporta hasarları ve elektriksel arızalar gibi birçok maddi masraf oluştu.

Ses sistemimi çalan hırsız her şeyi önceden planlamış gibi. Alarmın devrede olmadığını, yağmurun yağacağını, bu nedenle parmak izi çıkmayacağını, gök gürültüsünden dolayı seslerin duyulmayacağını bilen birisi. Hırsızın yakın çevremden biri olduğunu düşünüyorum."