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    İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı

    İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarıyla rekora koşan 13 yaşındaki P.Ü., motosiklet hırsızlığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:41
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    İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı

    İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Hırsızlık yapan şüphelinin 13 yaşındaki P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı.

    YURTTAN KAÇIP İZMİR'E GELDİ

    200’ü aşkın suç kaydı olduğu ve geçtiğimiz günlerde Manisa’da bir yurda yerleştirildiği öğrenilen P.Ü.’nün, oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir’e geldiği ortaya çıktı.

    P.Ü.’nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

    İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı VİDEO

    İzmir de 200 den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı #1

    İzmir de 200 den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı #2

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