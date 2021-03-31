İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı

İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı

İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarıyla rekora koşan 13 yaşındaki P.Ü., motosiklet hırsızlığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık yapan şüphelinin 13 yaşındaki P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı.

YURTTAN KAÇIP İZMİR'E GELDİ

200’ü aşkın suç kaydı olduğu ve geçtiğimiz günlerde Manisa’da bir yurda yerleştirildiği öğrenilen P.Ü.’nün, oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir’e geldiği ortaya çıktı.

P.Ü.’nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de 200'den fazla suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsız tutuklandı VİDEO





