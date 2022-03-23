İzmir’de 2018 yılında işlenen cinayeti mahkemede itiraf etti

2018 yılında yanmış halde cesedi bulunan Özler Yörük cinayetiyle ilgili 8 sanığın yargılandığı davada cinayeti itiraf eden Olcay Altundağ, kadının cesedini nasıl yaktıklarını soğukkanlılıkla anlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 Aralık 2018 tarihinde Çamkule Mahallesi 4709 Sokak’taki futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğu ihbarını aldı.

Bölgeye giden polis, kadın cesediyle karşılaştı.

Vücudunda ileri derecede yanıklar olan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ, YAKILDI

Yapılan otopside kadının, boğularak öldürüldüğü ardından da cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

Kimlik tespiti yapılamayınca ceset, kimsesizler mezarlığında defnedildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp, ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bu resimden yola çıkan polis, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi.

Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Özler Yörük’e ait olduğu saptandı.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Boğularak öldürüldükten sonra yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021’de 5'i İzmir'de, diğerleri Malatya ve Aydın'da toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başka suçtan cezaevinde bulunan, Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ hakkında, bu dosya kapsamında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 7’si emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey ve Hülya Balbey hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, C.Z. ve M.T. hakkında ‘suçu bildirmeme’, Ü.A. ve M.A.A. hakkında ise ‘yardım etme’ suçlarından dava açıldı.

İddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, olayla ilgili olarak Olcay Altundağ (32), Bülent Özmen (45), Umut Balbey (30) ve Hülya Balbey (56) tutuklandı, Ü.A. (39), C.Z. (32) ve M.T. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Olcay Altındağ, Hülya Balbey, Umut Balbey, Bülent Özmen ve mağdur tutuksuz sanık C.Z., tutuksuz sanık M.T. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ü.A. ve M.A.A. ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Mahkemede verdiği ifadesinde kimseyi fuhşa sürüklemediğini belirten tutuklu sanık Olcay Altundağ (32), cinayeti soğukkanlılıkla etti.

Altundağ, şöyle konuştu:

“CEZAEVİNE GİRDİĞİM DÖNEMDE BİRİYLE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ”

“Ben başka suçtan cezaevine girmiştim. Özler, bu dönemde H.D. diye biriyle yaşamaya başlamış. H.D.’nin oğlu trafik kazası yapmış ve biri ölmüş. Özler de benim paramı tazminat ödesin diye H.D.’ye vermiş. Üvey babamı ve kardeşimi vurduğum zaman saklandığım evi polis bulunca beni ihbar ettiklerini anladım. Özler’in oğlu, annesinin beni polise şikayet ettiğini ve paralarımı H.D.’ye verdiğini söyledi. Bu olay sebebiyle Özler ile tartıştık ve paramı istedim. Ancak vermedi.

“DARBETTİĞİMİN ERTESİ GÜNÜ ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYIP TELAŞLANDIM”

Kendisini birkaç kez darbettim. Ancak iddia edildiği gibi işkence yapmadım. Döverken bayıldığı için ayılsın diye üzerine su döktüm. Kuzenim Umut’un Özler’i darbettiği de doğru değil. Eşimin başkası tarafından dövülmesine müsaade etmem. Özler’i darbettiğimin ertesi günü öldüğünü anlayıp telaşlandım. Teyzemin eşi Bülent’i aradım ve bana yardımcı olması için tehdit ettim. Ortada bir cenaze vardı ve bunu kaldırmamız gerekiyordu.

“ŞAHİN TEPESİ’NE GÖTÜRDÜM VE ORADA YAKTIM”

Bülent enişteme Özler’in kötü olduğunu söylediğimde hastaneye götürmemi söyledi. Onun dışında bir katkısı olmadı. Tehdit ettiğim için Umut bana yardım etti. Cesedi arabanın arka koltuğuna oturttuk. İki tarafında Ü.A. ve Özler’in ablası Özlem vardı. Cesedi, Şahin Tepesi’ne götürdüm ve orada yaktım. Ü.A. ve Özlem, orada beni bekledi. İddia edildiği gibi Bülent eniştem ve Umut cesedi yakmadı. Bu olaylardan dolayı üzgünüm.”

“ANNEMLE BİRLİKTE SANA ŞAKA YAPTIK”

Tutuksuz sanık M.T., mahkeme verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, o dönemde sanık Olcay Altundağ ile arkadaşlık yaptığını belirterek, “Olcay bir gün araçla gelip beni aldı. Araçta annesi Hülya Balbey de vardı. Kendinin kötü bir şey yaptığını söyleyip ağladı. Özler'in kendisini ihbar ettiğini ve ceza alacağını bundan dolayı kadına kızdığını ve dövdüğünü, kadının da öldüğünü söyledi. ‘Bundan dolayı cezaevine girersem bana bakar mısın?’ dedi. ‘Bakamam’ dedim. Böyle söyleyince beni tersledi ‘Sana güvenilmezmiş. Annemle birlikte sana şaka yaptık’ dedi.

“EN SEVDİĞİN BACAĞIN HANGİSİ İSE ORADAN VURURUM”

Benim o dönemde kendisinden ayrılmak istediğim için bana ‘Üvey babamı ve kardeşimi vurdum seni mi vuramayacağım? Seni bulurum en sevdiğin bacağın hangisi ise oradan vururum’ dedi. Olaylardan Olcay ve Hülya'nın beyanlarından haberim oldu. Ben olayı görmedim. Adli mercilere bildirme sorumluluğum olduğunu bilmediğim için müracaat etmedim. Beni tehdidi nedeniyle de kendisi hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdım.” diye konuştu.

“GİTTİĞİMDE ÖZLER YERDE YATIYORDU”

Olay günü Olcay’ın kendisine gelip Özler’in iyi olmadığını söylediğini ifade eden tutuklu sanık Bülent Özmen de “Gelip bakmamı istedi. Gitmek istemesem de ısrar ettiği için gittim. Gittiğimde Özler yerde yatıyordu. Darp izi veya kan yoktu. Olcay’a doktora götürmesini söyledim ve evden ayrıldım. Ölümden sonra Olcay yardım etmem için beni birkaç kez aradı ama yardım etmeyeceğimi söyledim. Cesedi gömmeleri için akıl verdiğim iddiaları yalandır.” dedi.

“ÖZLER, YÜZÜ BEMBEYAZ, CANSIZ YATIYORDU”

Özler Yörük’ün öldürülmesi ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını söyleyen tutuklu sanık Umut Balbey ise ifadesinde, “Olaydan bir gün önce Olcay’dan arabasını aldım, kullandım daha sonra Olcay’ın evine götürdüm. Ben gittiğimde Özler’i uyandırmaya çalışıyordu. Kesinlikle Özler’e karşı beyzbol sopasıyla vurmadım. Özler’in üstü ıslaktı ve Olcay onu uyandırmaya çalışıyordu. Daha sonra eve gittim. Ertesi gün Olcay beni arayarak ‘Gelir misin?’ dedi. Dışardan pencereden Özler’i gösterdi. Özler, yüzü bembeyaz, cansız yatıyordu. Olcay benden yardım isteyince ‘Bu işte yokum’ dedim ve ayrıldım.

‘OĞLUNU ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİ

Daha sonra Olcay’a ‘Bu işin yükü ağır olur. Ben bu işte yokum’ diye mesaj attım. Olcay beni tehdit etti, ‘Oğlunu öldürürüm’ dedi. Yardım etmeye mecbur kaldım. Tekrar dönüp geldim. Özler ölmüştü. Bana, ‘Cesedi evden çıkarırken yardımcı ol. Kadınlarla bu işi nasıl halledeyim?’ dedi. Cesedi arabanın arka koltuğuna oturttuk. Sağında, solunda Ü.A. ve Özler’in ablası Özlem oturdu. Aracı ben kullanıyordum, gideceğim yeri bilmiyordum. 500-600 metre kullanıp indim, onlar yola devam ettiler. Yakılma olayından haberim yok. Daha sonra cesedin yakıldığından haberim oldu. Olcay ‘Bunu söylersen seni ve oğlunu öldürürüm’ dediği için ihbar etmedim.” diye konuştu.

“ÖZLER YERDE YATIYORDU, ÜZERİNDE NEVRESİM ÖRTÜLÜYDÜ”

Olcay’ın babası öldükten sonra başka bir evlilik yaptığını ve Olcay’ın eşini ve bu evlilikten olan oğlunu silahla vurduğunu söyleyen tutuklu sanık Hülya Balbey, “Olcay bu olaydan dolayı cezaevine girip çıktı. Özler, onun ablası Özlem ve Ü.A. ile çocukları bir evde yaşıyorlardı. Olay günü beni arayarak ısrarla çağırdı. Ben de gittim. Eve gittiğimde odada Özler yerde yatıyordu, üzerinde nevresim örtülüydü. Kafasının bir kısmında kızarıklık vardı. ‘Tartıştık, bana bıçak çekti. Ben de vurdum’ dedi.

“BİZ ODADA KİLİTLİYKEN O SIRADA CENAZEYİ GÖTÜRMÜŞLER”

Oğluma nasihat ederken, Olcay beni saçımdan tutarak, Ü.A. ve Özlem’le bir odaya kapattı. Sabaha kadar o odada kaldık. Sabah Umut’u çağırdı ve tehdit etti. Daha sonradan Özler’in öldüğünü anladım. Biz odada kilitliyken o sırada cenazeyi götürmüşler. Daha sonra Olcay’dan Özler’in cesedini yaktıklarını öğrendim. Özlem, Ü.A. ile birlikte cesedi yaktıklarını söyledi. Olay günü beni tehdit etti, dövdü. O yüzden ihbar edemedim.” dedi.

“ÖZLER'İN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYORDU”

Tutuksuz sanık Ü.A. ise sanık Olcay'ın amcasının eşi olduğunu belirterek, sanıklar Olcay, Bülent ve Umut'un kendilerine fuhuş yaptırdığını savundu.

Olcay'ın, Özler Yörük'ü sürekli dövdüğünü aktaran Ü.A., “Olcay, bizi de darbediyordu. Son zamanlarda beyzbol sopasıyla Özler'i sürekli darbediyordu. Bir ara yorulduktan sonra, Umut sopayla Özler'i dövdü. Son 3-5 günlük süre içinde sürekli dövülen Özler bitkin haldeydi. Bir ara beni Özlem'i ve çocukları, Olcay ve Umut odaya kapattılar. Olcay'ın annesi Hülya'yı da bizim başımıza bıraktılar. Özlerin çığlık sesleri geliyordu. Beni ve Özlem'i bir ara dışarı çıkardılar. Daha sonra Özler'i çarmıha gerer gibi yaptılar. Olcay kaynar suyu Özler’in cinsel organına döküp haşladı.

'İHANET EDENİN SONU BÖYLE OLUR'

Bize de 'ihanet edenin sonu böyle olur' dedi. Sonra bizi tekrar odaya kapattılar. Annesi Hülya ve eniştesi Bülent'in Özler'e eylemi olmadı ama engellemediler. Olcay'ın annesi Özler'in öldüğünü anlayınca oğluna 'gariban birini bulup biraz para verelim cinayeti üstlensin. Sen halanı ara ondan para iste' dedi. Özler öldükten sonra Bülent, Olcay ve Umut cesedin nasıl imha edileceğini konuştular. Bülent, Olcay ve Umut cesedi araçla götürdüler. Ben ve Özlem onlara eşlik etmedik. Olcay, beni çocuğunu öldürürüm eşini öldürürüm diye tehdit ettiği için ihbar etmedim. Benim Özler’in öldürülmesine yardımcı olmadım. Ceset götürürlerken de araçta değildim.” diye konuştu.

Ü.A.’nın oğlu M.A.A. ise Özler Yörük’ün ölümü esnasında Olcay Altundağ’ın kendisinden ip istediğini, kendisinin de ipi getirmediğini söyledi.

“CİNAYETİ TEK BAŞIMA İŞLEDİM”

Ü.A.’nın beyanlarını kabul etmediğini söyleyen Olcay Altundağ, ek ifadesinde, “Cinayeti tek başıma işledim. Diğer kişileri tehditle oraya getirdim. Ben cesedi yakmak üzere araçtan indirdiğimde yorulmuştum. Özlem yengem bagajdan benzin getirdi. Ü.A. yengeme verdi. Ü.A., benzini döküp çakmağı çaktı. Hatta Ü.A.’nın kaşı ve kirpiği yandı. Cinayeti işlediğimi kabul ediyorum.” dedi.

Mağdur sanık C.Z. ise sanıklar Olcay Altundağ, Bülent Özmen ve Umut Balbey’in Ü.A. Özlem Yörük ve Özler Yörük ile kendisini fuhşa götürdüğünü söyleyerek, “Bizim üzerimizden para kazanıyorlardı. Bize de cüzi bir miktar para veriyorlardı. Sanıklardan şikayetçiyim.” diye konuştu.

DİĞER TANIKLAR DA DİNLENECEK

Duruşma savcısı, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ü.A.’nın adli kontrol şartını kaldırıp, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.