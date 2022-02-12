İzmir’de, 226 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

Jandarma, MİT ve sahil güvenlik ekipleri, İHA ile yapılan takip sonucu 226 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakaladı.

İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesindeki koydan çok sayıda kaçak göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

197 KAÇAK GÖÇMEN VE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu 'Ater Ego' isimli tekne, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Foça Fransız Tatil Köyü'nün bulunduğu koydan, saat 03.00 sıralarında denize açıldığı belirlenen teknenin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknede 31'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 197 kaçak göçmen ve onları İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ile 4 organizatör, sabah saatlerinde Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

6 ORGANİZATÖRÜN KARADA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Jandarma, organizatörlerden 6'sının karada olduğunu ve teknenin hareketini buradan takip ettiklerini tespit etti.

Yapılan İHA'lı takip sonucu kaçmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÖÇMENLERİ BEKLEMEDEN HAREKET ETTİLER

197 göçmen ile 10 organizatörün yakalandığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Organizatörlerin, takip edildiklerini anlayınca 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi.

29 KAÇAK GÖÇMEN ARAÇTA YAKALANDI

Foça'ya 5 kilometre mesafe kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ise 29 göçmen daha yakalandı. Böylece yakalanan toplam göçmen sayısı 226'ya yükseldi bildirildi. 10 organizatör ile 226 göçmenin işlemleri devam ediyor. (DHA)