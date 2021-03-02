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    İzmir'de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

    Çeşme açıklarında botları motor arızası yapan 23 düzensiz göçmenin yardım çağrısına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 01:40
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    İzmir'de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

    İzmir’in Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat saat 05.05 sıralarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.

    Yardım talebinde bulunulduğu haberinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.

    23 GÖÇMEN KURTARILDI

    Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

    Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı #1

    İzmir de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı #2

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