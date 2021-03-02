- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
İzmir'de 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Çeşme açıklarında botları motor arızası yapan 23 düzensiz göçmenin yardım çağrısına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.
- İHA
- 02.03.2021 - 01:40
İzmir’in Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat saat 05.05 sıralarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.
Yardım talebinde bulunulduğu haberinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.
23 GÖÇMEN KURTARILDI
Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.