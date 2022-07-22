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İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.