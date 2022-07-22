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    İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

    Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.
    • 22.07.2022 - 21:53
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    İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bölgeye hareket eden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmeni yakaladı.

    Karaya çıkarıldılar

    Lastik bot ile yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.

    Karaburun ilçesi açıklarında ise kaçak göçmenlerin lastik botla denizde mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 67 kaçak göçmeni kurtardı.

    Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    Toplam 90 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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