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    İzmir’de 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi

    Polisin şüpheyle durdurduğu tankerde 23,4 ton on numara yağ ele geçirilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.
    • 01.07.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 15:02
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    İzmir’de 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde denetim yaptı.

    Bu sırada şüphe üzerine bir tanker durduruldu.

    23,4 ton on numara yağ

    Tankeri inceleyen ekipler, motor aksamına ve çevreye zararlı 23,4 ton on numara yağ ele geçirdi.

    Şoför hakkında işlem yapıldı

    DHA’nın haberine göre yağa ekipler tarafından el konuldu.

    Bu arada tanker şoförü hakkında da adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi #1

    İzmir’de 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi #2

    İzmir’de 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi #3


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