İzmir'de 237 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 237 kaçak göçmen yakalanırken, 10 organizatör ise gözaltına alındı.

Yasa dışı göçle ilgili mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Birçok farklı uyruktan mülteci yakalandı

Dikili'nin Kabakum Mahallesi'ndeki ormanda 4'ü Yemen ve 6'sı Eritre uyruklu 10 kaçak göçmen, Karaburun Küçükbahçe Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde 7'si Irak, 11'i Suriye ve 17'si Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bir arazide 62'si Afganistan, 32'si Mısır, 10'u Suriye, 3'ü Filistin uyruklu 107 kaçak göçmen, Çeşme'de ise Alaçatı açıklarında 23'ü Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen, Seferihisar ilçesindeki Doğanbey sahilinde ise 23'ü Liberya, 15'i Kongo, 15'i Yemen, 1'i Gabon ve 1'i Gambiya uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

10 organizatör gözaltına alındı

Toplam 237 kaçak göçmen temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaylarla ilgili 10 kişi organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



