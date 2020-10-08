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- İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığını önlemek üzere jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezlerine götürüldü.
- AA
- 08.10.2020 - 09:14
Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, paraları alınarak ve canları tehlikeye atılarak çeşitli yollarla organizatörlerin tuzağına düşüyor.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi.
SOMALİ UYRUKLU 25 KİŞİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda jandarma, Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisini edindi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda Somali uyruklu 25 kişi yakaladı. Düzensiz göçmenler, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.