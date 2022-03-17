İzmir'de 2,5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 5 tane bilye çıktı

Aliağa ilçesinde ağabeyi ile oynarken mıknatıslı 5 bilye yutan Cemre acil ameliyata alındı. Küçük kızın bağırsağını eriten bilyelerin, ölümcül sonuçları için uyarıda bulunuldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 çocukları olan mühendis Ali Güler (39) ile muhasebeci Nurdan Güler'in(38) 2,5 yaşındaki kızları Cemre, 6 Mart'ta, ağabeyiyle evde oynarken oyuncak mıknatıs yuttu.

Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kent Hastanesi'ne getirilen Cemre'ye çekilen filmde, bağırsaklarında 5 küçük mıknatıs tespit edildi. Ameliyata alınan Cemre, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"AĞRI VE KUSMA BAŞLADI"

Kızı için çok korktuklarını dile getiren Ali Güler, "Bu mıknatıslar aslında ağabeyinin oyuncaklarıydı. Cemre'nin de dikkatini çekince o da oynamaya başlamış. Ağabeyi ağzına götürdüğünü fark etmiş ama yutabileceğini düşünememiş. Cemre bize yuttuğunu söyledi ama en fazla 1 tane yuttuğunu düşünüp doktora bilgi verdik. Eğer gerçekten yuttuysa dışkı yoluyla çıkmasını beklemeye başladık. Ertesi gün ağrısı başladı ve giderek artmaya devam etti. Kusmaya da başlayınca acile götürdük. Çekilen röntgende 5 tane mıknatısın olduğunu gördük. Pazartesi akşam ameliyata alındı" dedi.

AİLELERE 'ÖNLEM' ÇAĞRISI

Çocuğunun keyifli vakit geçirmesi amacıyla aldığı mıknatısların tehlikesini, yaşadıkları olayla anladığını dile getiren Güler, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUĞUN BAĞIRSAK DELİNMESİ AĞIR BİR TAABLOYA NEDEN OLUR"

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Tunç Özdemir de 1 yıl içinde mıknatıs yutan 2'nci çocuk vakasıyla karşılaştıklarını belirterek bu kazaların ölümcül sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti.

Cemre'nin bağırsağından yaklaşık 10 santimetrelik kısmı almak zorunda kaldıklarını söyleyen Özdemir, "Hastayı gördüğümde şiddetli karın ağrısı vardı, kusuyordu. Daha önceki deneyimlerim dolayısıyla çoklu mıknatıs yuttuğu için aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ettim. Genellikle bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi tablosuyla karşılaşıyoruz. Aileye kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik. 2,5 yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır bir tabloya neden olur.

"MIKNATISLAR BAĞIRSAK DUVARINI ERİTMİŞ"

Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken birbirlerini bulmuşlar. Mıknatıslar çok güçlü olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsakta 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık" açıklamalarında bulundu.

BAĞIRSAĞININ BİR KISMINI KAYBETTİ

Hastanın iyileşme süresinin 5 günü bulduğunu belirten Doç. Dr. Tunç Özdemir, damardan beslenip güçlü antibiyotikler verildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ağızdan beslenebilir hale gelince taburcu oldu. Bir kısım bağırsağını kaybetmiş oldu. Büyük bir ameliyattı, şimdi gayet iyi. Yaklaşık 24 saat içinde bağırsak delinmiş. Aile çabuk fark etmiş, karnının içinde ciddi bir enfeksiyon ve iltihap yoktu. Bu hastanın yatışını daha da uzatırdı. Zamanında müdahale ettik, doğru ameliyatla iyileşti.

"KISA SÜRECE ÖLÜMCÜL SONUÇLANIR"

Küçük bir oyuncağın yutulması veya nefes borusuna kaçması ciddi sorunlardır. Çok kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açar. Bağırsağa kaçan yabancı cisimleri büyük bölümü çıkar ama birden fazla mıknatıs ve piller en korktuğumuz yabancı cisimlerdir. Pillerin kendisi bir tane bile olsa bağırsakta açılıp bağırsak delinmesine sebep olabilir.

YAŞA UYGUN OYUNCAK SEÇİLMELİ

1 yıl içinde 2 vaka gördük. Bu yüksek bir sayı. Sanıyorum bu oyuncak Türkiye'de piyasaya yeni çıktı. En önemli uyarımız çocuklara yaşlarına uygun oyuncaklar verilmesi."





