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İzmir'de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı

İzmir'de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı

Yürüyüş yapmak için gittiği alanda bataklığa saplanan 58 yaşındaki adam, 26 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.