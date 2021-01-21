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    İzmir'de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı

    Yürüyüş yapmak için gittiği alanda bataklığa saplanan 58 yaşındaki adam, 26 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 17:37
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    İzmir'de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı

    İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Bakırcı, dün öğleden sonra Küçükbahçe Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için çıktı.

    Ancak yürüyüş sırasında bataklık alana girdi. Beline kadar çamura saplanan Bakırcı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramadı.

    YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

    Cep telefonunu yanına almadığı için kimseden yardım isteyemeyen Bakırcı'nın yakınları, jandarmaya 'kayıp' başvurusunda bulundu.

    26 SAAT MAHSUR KALDI

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş timi bölgeye sevk edildi. Saplandığı bataklıkta bulunan Bakırcı, jandarma tarafından kurtarıldı.

    26 saat mahsur kaldığı bataklıktan kurtulan Bakırcı, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    İzmir de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı #1

    İzmir de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı #2

    İzmir de 26 saat, bataklıkta mahsur kaldı #3

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