İzmir'de 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
AA

ekiplerinin zehir tacirlerine karşı operasyonları başarıyla devam ediyor.

İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayındır ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler 2800 sentetik ecza ele geçirdi

Belirlenen adrese düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2800 sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Bir kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı