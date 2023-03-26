İzmir'de 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

AA
Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine karşı operasyonları başarıyla devam ediyor.
İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayındır ilçesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler 2800 sentetik ecza ele geçirdi
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2800 sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.
Bir kişi tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.