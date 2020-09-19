Karşıyaka ilçesinde, 1'i minibüs 3 aracı kundakladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde, park halindeki 45 SB 3590 plakalı minibüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

3 ARAÇ KUNDAKLANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanındaki 35 AC 5942 plakalı otomobile de sıçrayan yangını kontrol altına aldı. Yangında her 2 araçta kullanılamaz hale geldi.

Yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler olayı araştırırken, bu kez yakın bir mesafedeki Şemikler Mahallesi 6285 Sokakta da yine park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını aldı.

İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi yakalandı VİDEO

ZİHİNSEL ENGELLİ ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Hızla olay yerine geçen ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederken, sokakta kaçmaya çalışan zihinsel engelli kişiyi de yakaladı.

Otomobil de kullanılamaz hale gelirken, ismi henüz belirlenemeyen zihinsel engelli kişinin araçları yakıp kaçtığı öne sürüldü.