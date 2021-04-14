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    İzmir'de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı

    DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:21
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    İzmir'de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışma yürüttü.

    Ekipler, DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    FAALİYETLER SÜRÜYOR

    DEAŞ terör örgütünün Türkiye ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı ViDEO

    İzmir de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı #1

    İzmir de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı #2

    İzmir de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı #3

    İzmir de 3 DEAŞ şüphelisine 3 gözaltı #4

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