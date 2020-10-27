İzmir'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

3 gündür polis tarafından aranan yaşlı adamın cesedi. boş bir arazide tesadüfen bulundu. Yaşlı adamın cesedi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26 Ekim tarihinde saat 10.00 sıralarında İzmir Buca'daki Adatepe Mahallesi BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) yakınlarındaki boş bir arazide bir vatandaş, bir erkek cesedi gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 GÜNDÜR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de cesedin 70 yaşındaki Kani Şıklangöz'e ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Şıklangöz'ün 3 gündür arandığı öğrenildi.

Kani Şıklangöz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



