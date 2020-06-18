Site bahçesinde oynayan M.T.U., geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki M.T.U., geri manevra yapan H.Y.'nin kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobilin altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan M.T.A., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu oduğu bildirilirken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü H.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde araçta bulunan bir kadının panik halleri de oldukça dikkat çekti.

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı