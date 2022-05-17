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    İzmir’de 34 yaşındaki şarkıcı evinde ölü bulundu

    Eğlence mekanlarında şarkı söyleyen kadın, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen kadının kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.
    • 17.05.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 13:36
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    İzmir’de 34 yaşındaki şarkıcı evinde ölü bulundu

    İzmir’in Bayraklı ilçesindeki eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen 1 çocuk annesi Ayşe Ayçiçek (34), erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak'taki evde uyumak için odasına geçti.

    Sabah uyanıp, Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekipleri gelmeden can verdi

    Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti.

    Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    İzmir’de 34 yaşındaki şarkıcı evinde ölü bulundu #1

    “Alkol ve uyuşturucu kullandık” iddiası

    Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

    C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi.

    Serbest bırakıldı

    Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi.

    C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    İzmir’de 34 yaşındaki şarkıcı evinde ölü bulundu #2

    Otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belli olacak

    Ayşe Ayçiçek'in cenazesi, Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.


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