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    İzmir'de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada

    Otomobil ile çarpışan taksinin sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:15
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    İzmir'de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada

    İzmir’in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı’nda seyir halinde olan M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokak üzerinden gelen Mehmet Salih Aslan (34) yönetimindeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yan yatan taksinin şoförü Aslan, yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yan yatan araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Aslan, hastaneye kaldırıldı.

    Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.Ç. polis merkezine götürüldü.

    FECİ KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Görüntülerde Mehmet Salih Aslan idaresindeki taksinin sokaktan çıktığı sırada otomobil ile çarpışıp yan yattığı yer aldı.

    Bu sırada otomobildekilerin ise panikle araçtan çıktıkları görüldü.

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #1

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #2

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #3

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #4

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #5

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #6

    İzmir de 34 yaşındaki taksicinin öldüğü kaza kamerada #7

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