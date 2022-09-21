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    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

    8 ilçede kaçak göçmenlere yönelik 19 operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 342 kaçak göçmenin yanı sıra 6 organizatör şüphelisi yakalandı.
    • 21.09.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:02
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    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

    İzmir’de, 11-19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından, 19 operasyon düzenlendi.

    2 minibüs ile 2 otomobile el konuldu

    DHA’nın haberine göre; operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Olaylarda kullanılan 2 minibüs ile 2 otomobile de el konuldu.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı VİDEO

    Organizatör şüphelileri, cezaevine gönderildi

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı #1

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı #2

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı #3

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı #4

    İzmir’de 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı #5


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