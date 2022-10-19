İzmir'de uyuşturucu baskını sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tespiti amacıyla, drone destekli gözetimi sonucu 4 eve baskın yapılarak, 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği 8 ve 18 Ekim tarihleri arasında toplamda 10 gün boyunca süren operasyonda; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu tespiti için baskınlar düzenlendi.

Drone destekli operasyon yapıldı

Ekipler tarafından yerleri önceden tespit edilen adreslere, havadan drone destekli operasyon yapıldı.

Evinin bahçelerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli şahıs yakalandı.





Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçti

9 kilo 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ve 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

14 şüpheli gözaltında

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



