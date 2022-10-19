Petrol
90.55
0.58%
Euro
18.2181
-0.60%
Dolar
18.5905
0.03%
Altın
978.07
-0.95%
Borsa
3879
0.97%
Bitcoin
362.541
-1.75%
BTXN Coin
9.27
-1.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İzmir'de uyuşturucu baskını sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı

    Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tespiti amacıyla, drone destekli gözetimi sonucu 4 eve baskın yapılarak, 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • 19.10.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de uyuşturucu baskını sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı

    İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği 8 ve 18 Ekim tarihleri arasında toplamda 10 gün boyunca süren operasyonda; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu tespiti için baskınlar düzenlendi.

    Drone destekli operasyon yapıldı

    Ekipler tarafından yerleri önceden tespit edilen adreslere, havadan drone destekli operasyon yapıldı.

    Evinin bahçelerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli şahıs yakalandı.

    İzmir de uyuşturucu baskını sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı #1

    Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçti

    9 kilo 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ve 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

    14 şüpheli gözaltında

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de uyuşturucu baskını sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı #2


    Bir ölüm şairinin ölüm yıl dönümü: Cahit Sıtkı Tarancı
    Kitap

    Bir ölüm şairinin ölüm yıl dönümü: Cahit Sıtkı Tarancı

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı
    Kitap

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Görüş Bildir