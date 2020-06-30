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    İzmir'de 4 katlı binanın çatı katı yandı

    Binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 09:22
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    İzmir'de 4 katlı binanın çatı katı yandı #1

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İzmir'de 4 katlı binanın çatı katı yandı

    İzmir'de 4 katlı binanın çatı katı yandı #2

    İzmir'de 4 katlı binanın çatı katı yandı #3

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