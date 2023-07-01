İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada 4 kişi hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza, bir sürücünün makas sevdası yüzünden oldu. Dehşete düşüren anlarda ise araç kamerası kayıttaydı.

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İHA

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Bu kez 4 can, yitip gitti, hem de bir trafik magandası yüzünden...

Feci kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Makas atacaktı...

İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Ö. idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı.

Minibüsle kafa kafaya çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Ö. idaresindeki otomobil ise karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı görenler hemen 112 ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kolluk kuvvetleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar da itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül A. ve Sibel Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

5'i ağır 21 yaralı var

Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Dehşet anları araç kamerasında

4 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır 21 kişinin yaralandığı feci kaza, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.