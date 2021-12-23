İzmir’de, 4 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

2 farklı depoya yapılan baskında, 10 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlerin piyasa değerinin, yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu tahmin edildi.

İzmir’de, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.M.H isimli bir şüphelinin ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDI

Yapılan baskında, 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.