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    İzmir'de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Tütün Özel Ekip, İzmir’de özel bir okula ait spor salonunu bastı. Operasyonda 4 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 16:58
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    İzmir'de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele amacıyla kurulan Tütün Özel Ekip, ilk operasyonunu İzmir’de gerçekleştirdi.

    İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler, kaçak tütün ürünleri imal ettiği bilgisi alınan şüphelileri, teknik ve fiziki takibe aldı.

    PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON TL

    Şüphelilerin kullandığı bir minibüsün sefer yaptığı adresleri belirleyen ekipler, artık faal durumda olmayan bir özel okulun spor salonunda çok sayıda doldurulmuş sigara ve makaron bulunduğunu tespit etti.

    Hem minibüse hem de spor salonuna yapılan operasyonlarda, koliler içerisinde toplam 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

    Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlendi.

    İzmir de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu #1

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Konu hakkında yürütülen soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gümrük Muhafaza ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı Tütün Özel Ekip tarafından yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam edileceği bildirildi.

    İzmir de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu #2

    İzmir de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu #3

    İzmir de 4 milyonluk kaçak sigara operasyonu #4


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