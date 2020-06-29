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    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü

    Sinir krizi geçiren annenin çelişkili ifadesi, cinayeti ortaya çıkardı.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 13:56
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    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü #1

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F., kızı Bahar E.'yi yastıkla boğarak öldürdü.

    Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Gültepe semtindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde sinir krizi geçirdi.

    KIZININ YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATTI

    Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Betül F., kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp, yardım istedi.

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü #2

    "TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI"

    Anne Betül F., polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi.

    ÇELİŞKİLİ İFADELER

    İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi.

    Anne Betül F.'nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti.

    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü #3

    OLAYI İTİRAF ETTİ

    Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Öte yandan, Betül F.’nin, eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.'nin ailesinin Betül F.'yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi.

    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü #4

    İzmir'de 4 yaşındaki kızını yastıkla öldürdü #5

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