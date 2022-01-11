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    İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin ardından Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 07:46
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 07:59
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    İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı

    İzmir açıklarında göçmen kurtarma operasyonu yapıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    42 GÖÇMENİ KURTARMA OPERASYONU

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 42 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.

    YUNANİSTAN GERİ İTTİ

    Göçmenlerin Yunanistan adalarına geçmeye çalıştığı ve bu ülkenin unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de 42 göçmen kurtarıldı #1


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