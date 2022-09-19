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    İzmir'de 430 hektarlık orman yangınının sanığı istinafta beraat etti

    Menderes ilçesinde, 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın yangını iddiasıyla hapis cezasına çarpıtılan Ekrem Yener'in cezası belli oldu.
    • 19.09.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:20
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    İzmir'de 430 hektarlık orman yangınının sanığı istinafta beraat etti

    İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın küle döndüğü yangını çıkardığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan 53 yaşındaki Ekrem Yener'in cezasında istinaftan cevap geldi.

    Yangında 430 hektar orman yandı

    Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 2 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktı.

    Bölgeye ihbar üzerine ekipler geldi, yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. Yangında 430 hektar orman yandı.

    Kasten orman yakma suçundan iddianame hazırlandı

    Ekrem Yener, kapalı restoran yakınında yaktığı ateş nedeniyle yangının çıktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Cezaevinde 2 ay kaldıktan sonra tahliye edilen Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı.

    Nisan ayında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem Yener'in yangından sonra kaçıp, gizlendiğini ardından bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katılmadığını ve zararın karşılanamayacak büyüklükte olduğunu belirterek 'taksirle orman yangına neden olma' suçundan 5 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.

    İzmir de 430 hektarlık orman yangınının sanığı istinafta beraat etti #1

    Delilin olmadığı gerekçesi sunuldu

    Kararın ardından sanık avukatı dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet kurulamayacağını belirtti.

    Sanığın olay günü restorana girdiğine dair delilin olmadığının altı çizildi. Daire, sanığın yangının çıkış yerine 6 kilometre mesafede bulunan kamp alanından ayrıldıktan sonra saat 13.19'da aracıyla yangının çıkış noktası yönüne doğru gittiğini, 13.24'te aynı araçla bu kez yangının çıkış noktası yönünden geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

    "Mevsim itibarıyla insan iradesi dışında da yangının ihtimali"

    DHA'nın haberine göre, aradaki 5 dakikalık sürede sanığın aracı park edip restoran arazisine gitmesinin, çalı çırpı toplamasının, ateş yakması ve ateşin insanların müdahale edemeyeceği seviyede yangına dönüşmesinin ve sonrasında olay yerinden aracına binip uzaklaşmasının olağan olmadığı belirtildi.

    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, mevsim itibarıyla insan iradesi dışında da yangının çıkma ihtimalinin bulunduğunu, yangını sanığın çıkardığına dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller olmadığı belirtilerek sanığın hükmün kaldırılmasına ve beraatine karar verdi.

    İzmir de 430 hektarlık orman yangınının sanığı istinafta beraat etti #2


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