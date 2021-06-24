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İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yelkenli teknede yakalanırken, Çeşme açıklarında da bir göçmen kurtarıldı.