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- İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yelkenli teknede yakalanırken, Çeşme açıklarında da bir göçmen kurtarıldı.
- DHA
- 24.06.2021 - 04:17
- Güncelleme : 24.06.2021 - 04:25
Ege Denizi'nde umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenlerden şanslı olanlar, Yunanistan'ın acımasızlığı ile yüzleşmeden önce Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıyor.
SEFERİHİSAR'DA KÜÇÜK YELKENLİDEN 44 GÖÇMEN ÇIKTI
Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Haziran saat 22.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekneyi durdurarak 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.
ÇEŞME'DE BİR KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler aynı gün içerisinde saat 00.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 1 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.