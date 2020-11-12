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    İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı bottaki sığınmacıları karaya çıkardı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:21
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    İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesinde sığınmacı kurtarma operasyonu düzenlendi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında can salı içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    24 KİŞİ KURTARILDI

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 24 kişi kurtarıldı.

    SÜRÜKLENEN BOTTAKİ 22 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDI

    Öte yandan, Madra Çayı açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekipler, bottaki 22 kişiyi karaya çıkardı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İzmir de 46 sığınmacı kurtarıldı #1

    İzmir de 46 sığınmacı kurtarıldı #2

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