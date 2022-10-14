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    İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 475 düzensiz göçmen yakalanırken, 14 göçmen kaçakçısı da yakalanarak tutuklandı.
    • 14.10.2022 - 10:58
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    İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-11 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

    İzmir’in Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde toplam 12 göçmen kaçakçılığı olayında 475 düzensiz göçmen yakalandı.

    14 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    14 göçmen kaçakçısı da yakalanırken, şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi

    Olaylarda kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona ise el koyuldu. Yakalanan 343 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    Öte yandan, Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 3 Özbekistan uyruklu insan ticareti mağduru kadın da koruma altına alındı.

    İHA'nın habeirne göre, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı #2

    İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı #3


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