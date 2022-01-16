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- İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı
- DHA
- 16.01.2022 - 16:56
- Güncelleme : 16.01.2022 - 17:20
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çeşme ve Urla ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.
URLA'DA 313 GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Urla Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115'i Afgan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen ve birer Filistin ile İran uyruklu olmak üzere toplam 313 kaçak göçmeni yakaladı.
ÇEŞME'DE DE 179 GÖÇMEN YAKALANDI
Çeşme'de düzenlenen operasyonda ise 94'ü Afgan, 73'ü Suriye, 6'sı Pakistan, 5'i Filistin ve biri İran uyruklu olmak üzere toplam 179 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı ViDEO
6 GÖZALTI
Operasyonlarda organizatör oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.