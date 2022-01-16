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    İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı

    Çeşme ve Urla ilçelerinde, ülke değiştirmeye çalışan çok sayıda kaçak göçmen yakalanırken; 6 organizatör de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 17:20
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    İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çeşme ve Urla ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

    URLA'DA 313 GÖÇMEN YAKALANDI

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Urla Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115'i Afgan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen ve birer Filistin ile İran uyruklu olmak üzere toplam 313 kaçak göçmeni yakaladı.

    İzmir de 492 kaçak göçmen yakalandı #1

    ÇEŞME'DE DE 179 GÖÇMEN YAKALANDI

    Çeşme'de düzenlenen operasyonda ise 94'ü Afgan, 73'ü Suriye, 6'sı Pakistan, 5'i Filistin ve biri İran uyruklu olmak üzere toplam 179 kaçak göçmen yakalandı.

    İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    6 GÖZALTI

    Operasyonlarda organizatör oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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    İzmir de 492 kaçak göçmen yakalandı #3

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