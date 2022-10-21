İzmir'de, 5 aydır doğalgaz bekleyen vatandaşlar: Yüzlerce mağdur var

Başvurdukları halde 5 aydır evlerine doğalgaz bağlanmadığını ve geçiştirildiklerini söyleyen ev sahipleri, yüzlerce kişinin aynı sebeple mağdur olduğunu ileri sürdü.

İzmir’in Konak ilçesinde kentsel dönüşüm binalarına taşındıktan sonra İzmirgaz’a başvuran Kılıç Reis Mahallesi sakinleri, 5 ay boyunca firmanın kendilerini oyaladıklarını, çözüm merkezinin sorularına yanıt vermediğini, firmadan mayıs ayından bu yana hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını öne sürdü.

Apartman sakinlerinden Yağmur Tunay, firma yetkilileri tarafından sorunun sürekli geçiştirildiğini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Tunay, yaşadıkları sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burası yeni yapılmış bir bina ve biz de temmuz ayı gibi taşındık. Benden önce de taşınanlar vardı ve onlar mayıs ayında buraya ilk başvuruyu yaptılar. 90 gün beklenmesi gerektiği bize firma tarafından iletildi ve o süre dolduğunda bir kağıt imzalattılar.

“Bizim gibi yüzlerce kişinin bu şekilde mağdur olduğunu gördük”

Bize doğalgazın bağlanmasının gecikeceği, kağıdın da aboneliğimiz iptal olmasın diye imzalatıldığı söylendi. Biz de imzaladık ve en geç 10 gün içerisinde kesin geleceklerini söylediler. Ama yine hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. İzmirgaz’ı defalarca aradım. Apartmandaki komşularım da aynı şekilde aradı. Bize denilen şey şu; süreç devam ediyor; sizden beklemenizi rica ediyoruz. Başka hiçbir açıklama yapmıyorlar. En son genel merkezdeki çözüm merkezine gittik. Yine orada doğalgazın neden geciktiğiyle ilgili hiçbir bilgiyi vermediler bize. Onlar da sürecin devam ettiğini ve beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Oraya gittiğimizde de bizim gibi yüzlerce kişinin bu şekilde mağdur olduğunu gördük.”





İzmirgaz, taşeron firmaya ücreti ödeyemiyor iddiası

Apartman sakinlerinden Yağmur Tunay, İzmirgaz'ın taşeron firmaya ücretini ödeyemediği için bağlanmanın geciktirildiği iddiasında bulunarak, "Biz kendi imkanlarımızla olayı araştırdık. Aldığımız duyumlara göre, İzmirgaz firması çalıştığı taşeron firmanın parasını ödemediği için firma kazı yapmaya gelmiyor ve bu yüzden de bir sürü vatandaş mağdur kalıyor. Bu şartlarda evlerimizde duş alamıyoruz. Ben duş alabilmek için anne-babamın evine gidiyorum. Apartmandaki diğer sakinlerle konuştuğumda da su ısıtıcısıyla su ısıtıp öyle duş aldıklarını söylediler. Yemek zaten yapılamıyor. Isınma çok büyük bir sorun. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Kış gelip havalar tamamen soğuduğu zaman ben burayı düşünemiyorum." diye konuştu.

İzmir'de, 5 aydır doğalgaz bekleyen vatandaşlar: Yüzlerce mağdur var VİDEO



“Çözümsüzlük merkezisiniz siz”

Doğalgaz bağlatılması karmakarışık bir hale gelen binadaki kızının sorunlarıyla yakından ilgilenen Nilüfer Tunay ise, İzmirgaz Çözüm Merkezi'ndeki yetkililerin konuyla ilgili bilgisi olmadıklarını söylemesinden dert yandı. Tunay, "Ekimin sonuna yaklaştık, önümüz kış. Biz Halkapınar'daki çözüm merkezine gittiğimizde sürekli sürecin devam ettiğini söyleyerek bizi yollamaya çalıştılar. Dedim ki o zaman çözüm merkezi olmanızın anlamı ne. Çözümsüzlük merkezisiniz siz. Bize her türlü konuya çözüm bulacaklarını ama buna bulamadıklarını aktardılar. Orada çalışanlar da bu duruma çok üzüldüklerini söylediler. Türkiye’nin bir doğalgaz merkezi olacağının gündeme geldiği günlerde böyle bir durum yaşanması çok düşündürücü. Hele ki firmanın İzmir gibi kışın ağır geçmediği bir ilde bunu başaramaması, varsa bir sorun çözümleyememesi, ne yazık ki çok acı." ifadelerine yer verdi.