İzmir'de 5 aylık hamile genç kızı dini nikahlı eşi, 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü, resmi nikahla evlenmeyi beklediği, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından vahşice öldürüldü.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı.

SALDIRGAN KAÇTI, TALİHSİZ KIZ KURTARILAMADI

Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Y. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ZANLIYI KISA SÜREDE YAKALADI

Olaydan sonra kaçan saldırganın eşgalini belirleyen polis ekipleri, koordineli çalışarak sokak sokak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

16 YERİNDEN BIÇAKLANDI, ÇOCUĞU DA ÖLDÜ

Dini nikahlı eşi Anıl Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü'nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, talihsiz gencin karnındaki çocuğun da öldüğü öğrenildi.

"KİM BİLİR KALIR MIYIM, ÖLÜR MÜYÜM?"

Cinayete kurban giden Sezen Ünlü'nün, sosyal paylaşım platformunda karnının şiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü görüldü.

Öte yandan, genç kızın paylaştığı bir videoda ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Kaçak' adlı şarkısına yer verdiği görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm?" sözleri dikkat çekti.

18'İNİ DOLDURUP EVLENMEYİ PLANLIYORLARDI

17 yaşında olan Ünlü’nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Y. ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu bildirildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Sezen Ünlü'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürürken, emniyete götürülen şüphelinin cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.