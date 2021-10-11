İzmir'de 5 kadını taciz eden zanlı: Şeytana uydum

İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden tutuklanan zanlının, emniyetteki ifadesinde "Çok üzgünüm şeytana uydum" dediği ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin, farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi.

TACİZCİNİN DÜKKAN SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, olayların yaşandığı Gaziler Mahallesinde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ BİR KADININ 'DÜĞÜNDE GÖRDÜM' DEMESİYLE TESPİT EDİLDİ

Ardı ardına gelen şikayetlerin üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının eşkalini, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, ŞEYTANA UYDUM"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.'nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum." dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TACİZ SONRASI KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan, zanlının 26 Eylül'de bir kadını taciz ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.