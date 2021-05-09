İzmir'de 5 milyon TL değerinde kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 501 kripto para üretim makinesine el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "Alo 136" Gümrük Muhafaza ihbar hattına gelen yasa dışı yollarla Türkiye’ye kripto para üretim cihazlarının sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen ihbarı titizlikle inceleyen ekipler, cihazların bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

501 TANE ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Bir iş yerine ait depoya düzenlenen operasyonda, karton kutuların içinde 501 adet elektronik cihaz bulunduğu tespit edildi. Operasyonda kutular içerisindeki cihazların üzerinde “bitcoin asic” ibaresinin bulunduğu ve bu cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Operasyonda ele geçirilen cihazların 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Öte yandan, cihazların tek başına aylık bin 500 TL değerinde elektrik tükettiği, bu rakamın toplamda aylık olarak 750 bin TL’ye ulaştığı öğrenildi.

İzmir'de 5 milyon değerinde kripto para üretim cihazları ele geçirildi